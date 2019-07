Produção de petróleo no Brasil bate recorde em maio com avanço da Petrobras

(Foto:REUTERS/Pilar Olivares)-Volume total de petróleo produzido alcançou 2,731 milhões de barris por dia

A produção da Petrobras, responsável por cerca de 74% da produção de petróleo do país, atingiu 2,033 milhões de bpd em maio (REUTERS/Pilar Olivares)

A produção de petróleo do Brasil bateu recorde em maio, com alta de 4,7% ante o mesmo mês do ano passado e avanço de 4,9% se comparado a abril, com o impulso de uma recuperação das atividades da Petrobras, apontaram dados da agência reguladora ANP nesta terça-feira.

O volume total de petróleo produzido alcançou 2,731 milhões de barris por dia (bpd) em maio, superando a máxima anterior de 2,73 milhões de bpd de dezembro de 2016, apontou relatório mensal da autarquia.

A produção da Petrobras, responsável por cerca de 74% da produção de petróleo do país, atingiu 2,033 milhões de bpd em maio, uma alta de 4 por cento ante o mesmo período do ano passado.

Em maio, o diretor de Exploração & Produção da Petrobras, Carlos Alberto de Oliveira, disse em teleconferência que a extração da empresa já havia se recuperado, após ter sofrido impactos de venda de ativos e manutenção em plataformas no primeiro trimestre.

A Shell, segunda maior produtora do Brasil e principal sócia da Petrobras no pré-sal, produziu em maio 339.564 bpd, alta de 1,4 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado.

GÁS NATURAL

A produção de gás natural no Brasil também bateu recorde, de 118 milhões de metros cúbicos/dia, superando máxima anterior de 117 milhões de m³/dia, em outubro de 2018. O volume representou alta de 5,4% na comparação anual e de 4,4% frente a abril.

Somente a Petrobras produziu 91,636 milhões de m³/dia em maio, alta de 6,8 por cento ante o mesmo mês de 2018.

Se somadas a produção total de petróleo e gás do Brasil, houve também recorde em maio, de 3,474 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) ante 3,433 milhões de boe/d em dezembro de 2016, maior nível atingido até então.

A produção do pré-sal também alcançou patamares históricos, tanto em volume quanto em percentual de participação no total, disse a ANP, que registrou alta de 6,4% ante abril e de 14,5% na comparação anual.

A produção no pré-sal em maio respondeu por 60,7% do total produzido no Brasil no mês, com 1,64 milhão de barris por dia de petróleo e 68,7 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural, ou um total de 2,106 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boe/d).

Por:Reuters

