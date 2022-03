Progressense é vítima de golpe ao tentar comprar moto no Facebook

Vítima teve o prejuízo de dois mil reais; outras pessoas caíram no mesmo golpe do perfil falso. (Foto: Reprodução)

Uma moradora de Novo Progresso que se interessou pelo anúncio de uma motocicleta através de uma página de anúncio do Marketplace Facebook (falso), de uma revendedora de Santarém e outra de Belém.

Os dois perfis são denunciados pela moradora na polícia como falso.

O primeiro o perfil de Guilherme Guedes que se apresenta como Delegado na empresa Polícia Civil do Pará e Diretor despachante de veículos apreendido na empresa Detran Pará, como morador de Santarém de Belém PA. Clique AQUI e veja o perfil!

Segundo Perfil de Ivan Feitosa aparece como Coordenador de operações e fiscalização Detran na empresa Detran – Departamento de Trânsito do Estado do Pará -Trabalhou na empresa Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará -Trabalhou como Departamento de Trânsito do Pará na empresa chefe de setor administrativo e foi Diretor despachante de veículos apreendido na empresa Detran Pará. Clique AQUI e veja o perfil!

A vítima disse que entrou em contato e negociou uma motocicleta Biz de cor Branca com Azul no valor de R$ 6 mil que o mesmo entregaria em Novo Progresso com adiantamento de R$ 2 mil.

Durante a conversa exigiu R$ 2.000,00 (dois mil reais) como sinal para o negócio e, no dia 28/02/2022, a vítima depositou o dinheiro em uma conta via PIX com a chave e-mail: edivanguedes@hotmail.com do mercado pago.

Posteriormente, o falsário envia foto mostrando que o veículo estava sendo carregado para entregar em Novo Progresso, depois disto nunca mais respondeu e o veículo (moto), não foi entregue. A vítima, ao tentar desfazer o negócio, foi procurar a delegacia onde registrou BO- Boletim de Ocorrência e foi informada que era golpe.

A última mensagem o falsário mencionou que;“A equipe que faz entrega dos veículos vai sair hoje para fazer entrega em Itaituba em Novo Progresso e em Jacareacanga”..

09/03/2022

