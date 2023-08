Projeto Arte em Cores abre inscrições para artistas visuais de Tucumã e Ourilândia do Norte, além de outras cidades do Pará e Maranhão

O projeto Arte em Cores, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura, está com inscrições abertas para selecionar artistas visuais para a realização de murais e intervenções artísticas em Belém e nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis/Serra Pelada, Eldorado do Carajás, Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Ourilândia do Norte e Tucumã.

As inscrições estão abertas até o dia 07 de agosto e podem ser realizadas pelo formulário disponível na bio do Instagram do projeto @arteemcoresmove e/ou no

http://bit.ly/arteemcores2023_formulario_inscricao

Nesta 3ª edição do Arte em Cores, o projeto vai entregar 75 obras individuais realizadas pelos artistas selecionados a partir de técnicas como grafite, estêncil, pintura e colagem, entre outras, além de três grandes murais coletivos.

O projeto, que visa capacitar e promover artistas plásticos a partir de videoaulas de artes e monitorias, também irá destinar R$ 189 mil em premiações e ajuda de custo para a produção de obras aos selecionados. Ao final, todas as obras produzidas irão compor a galeria virtual do projeto, que pode ser conferida em https://arteemcores.art.br/

