Projeto Saúde e Cidadania está em Novo Progresso

Obs: Os óculos gratuitos serão escolhidos quarta e quinta, mas as entregas dos mesmo só daqui a 40 dias, eles irão fabricar as lentes e molduras.

Quintal feira 16 de Dezembro o atendimento será feito no dia inteiro 07:30 as 17:30

Já está em Novo Progresso o programa do Governo do Pará, por meio do projeto “Cidadania por todo o Pará”, garante o acesso a serviços essenciais à moradores de Novo Progresso. Na manhã desta quarta-feira,15 de dezembro de 2021, uma fila de pessoas se formou em frente à Câmara Municipal, onde está o estacionado ônibus ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

Centenas de pessoas estão na fila para receber atendimento deste as primeiras horas de hoje em Novo Progresso (Foto:Jornal Folha do Progresso) –

