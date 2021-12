Mais um motorista é flagrado subindo em rotatória e vira piada na internet em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nos últimos meses as rotatórias sofreram um verdadeiro bombardeiro de motoristas descontrolados que acabam invadindo e danificando os seus veículos. Nesta terça-feira,14 de dezembro de 2021, por volta das 22h30mm, uma Kombi foi flagrada em cima da rotatória. O motorista subiu e conseguiu ligar o veículo e sair sem ter que ser rebocado. No final de semana outro veículo subiu na mesma rotatória e acabou pegando fogo.

Manobras irregulares são feitas rotineiramente por motoristas nas vias públicas da cidade de Novo Progresso. As rotatórias têm sofrido com a negligencia de motoristas, que abusam da velocidade em sua maioria perdem o controle dos veículos e invadem os canteiros e sobem nas rotatórias.

