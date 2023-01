Promessas dos políticos: Veja quais os compromissos de Helder Barbalho para os próximos 4 anos no Pará

Governador do Estado Helder Barbalho (MDB) foi reeleito no primeiro turno das eleições em 2022 — Foto: Egberto Nogueira / Foto:Reprodução O Liberal

Construir 500 pontes e 20 novos terminais hidroviário e integração do BRT metropolitano estão entre as promessas feitas pelo governador do Pará.

Em seu segundo mandato como governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) terá ao menos 27 compromissos a cumprir com a população paraense. São promessas feitas por ele durante a campanha eleitoral de 2022 à reeleição e que serão acompanhadas pelo g1 Pará nos próximos 4 anos.

Os compromissos de Helder são em 8 áreas:

Administração

Direitos humanos e sociais

Educação

Saúde

Infraestrutura

Meio ambiente e Agronegócio

Segurança pública

Turismo

Entre as promessas estão a construção de 500 pontes e de 20 novos terminais hidroviário, a integração dos sistemas BRT metropolitano e municipal e criação de mapas interativos para facilitar locomoção de turistas em espaços turísticos.

O g1 Pará selecionou as promessas feitas por Helder Barbalho na campanha para reeleição ao governo que podem ser claramente cobradas e medidas durante o mandato. Ele foi reeleito no primeiro turno das eleições.

O trabalho integra mais uma fase do projeto “Promessas dos Políticos”, que acompanha a cada ano o andamento dos compromissos assumidos em campanha por políticos em todo país.

São compromissos feitos pelo então candidato em entrevistas, debates, programas de governo entregues ao TSE e agendas eleitorais sobre diversos temas.

O g1 levantou tudo o que foi prometido durante a campanha e separou o que pode ser claramente cobrado e medido. Veja os critérios.

Ao longo dos próximos quatro anos, balanços dos andamentos destas promessas serão publicados pelo g1 para que o eleitor consiga acompanhar de perto o comprometimento dos governos diante dos compromissos feitos durante as eleições.

Promessas dos políticos em todo país



Além de Helder, o g1 vai acompanhar o andamento de promessas de todos os governadores brasileiros. Os principais temas são educação e cultura, saúde e infraestrutura (que envolve obras de rodovias, barragens, pontes, entre outras). As promessas de Lula também serão monitoradas.

Em relação ao governo federal, o g1 vai acompanhar 39 promessas feitas por Lula em entrevistas, documentos e agendas de campanha. Os principais temas são economia e administração. Já os temas com menos promessas são esporte, infraestrutura, meio ambiente e transparência.

Além dos governadores e do presidente, o projeto também monitora o andamento dos compromissos feitos pelos prefeitos das capitais brasileiras. O último balanço foi publicado em janeiro de 2022, com um ano de governo dos prefeitos. Veja todas as promessas.

Metodologia do projeto

O g1 acompanha durante os quatro anos de mandato os cumprimentos das promessas de campanha dos políticos. As equipes de reportagem levantam tudo que pode ser cobrado e medido. Isso quer dizer que compromissos muito genéricos ou que não podem ser medidos de forma objetiva não são considerados no projeto.

Por conta desta metodologia, não é possível comparar a quantidade e o andamento dos compromissos feitos pelos então candidatos.

Quais são os critérios para medir as promessas?

Não cumpriu ainda: quando o que foi prometido não foi realizado e não está valendo/em funcionamento

Em parte: quando a promessa foi cumprida parcialmente, com pendências

Cumpriu: quando a promessa foi totalmente cumprida, sem pendências

Ou seja, se a promessa é inaugurar uma obra, o status é “cumpriu” apenas se a obra já tiver sido inaugurada; caso contrário, é “não cumpriu”. Se a promessa é construir 10 hospitais e 5 já foram inaugurados, o status é “em parte”. Se a promessa é inaugurar 10 km de uma rodovia e 5 km já foram entregues à população, o status é “em parte”. (Com informações de Valéria Martins, Marcus Passos e Arthur Sobral, g1 Pará).

