“Zerar o desmatamento na Amazônia é possível”, diz indígena Txai Suruí

(Foto:Igo Estrela/Metrópoles ) – Com grandes expectativas para a volta do combate ao desmatamento e a fiscalização de terras, a indígena Txai Suruí. do povo Paiter-Suruí, de Rondônia, comentou, nesta quarta-feira (4/1), sobre as expectativas para o meio ambiente nas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e e da ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede).

“O Brasil, se ele quiser, consegue zerar o desmatamento”, afirmou Txai ao Metrópoles.

Reforçada pela ministra Marina Silva em seu discurso de posse, a transversalidade se coloca como um objetivo dos ambientalistas. Txai enfatiza que o trabalho de preservação do meio ambiente não é uma pauta partidária, e sim um dever de todos.

“O meu ambiente é uma pauta suprapartidária, que vai além do que direita ou esquerda e que tem que estar em todos os ministérios”, comentou Suruí.

Txai Suruí se destacou na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), em Glasgow, ao ser a única brasileira a discursar na cerimônia de abertura. A indígena se destaca na defesa da floresta e principalmente na resistência dos povos originários no Brasil. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023

