Promoção ‘Combustível da Sorte’ encerra com 1.200 clientes premiados em sete estados

Foto: Divulgação – Campanha da Atem Distribuidora distribuiu prêmios instantâneos de 20 e 50 litros de combustível entre 16 de agosto e 30 de setembro

A campanha “Combustível da Sorte”, da Atem Distribuidora, chegou ao fim no último dia 30 com 1.200 prêmios instantâneos distribuídos para clientes dos postos bandeirados Atem nos sete estados onde foi realizada – Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A promoção, que se estendeu de 16 de agosto até 30 de setembro, distribuiu 1000 prêmios de 20 litros de combustível e 200 prêmios de 50 litros de combustível a clientes que abasteceram a partir de R$ 50 nos postos parceiros.

No topo do ranking dos postos que mais tiveram clientes premiados na campanha estão o Auto Posto Mourão, em Ji-Paraná (RO), que distribuiu 71 prêmios; o Posto DDA, localizado em Manaus, que distribuiu 54 prêmios; e o Posto 364, no município de Bujari, no Acre, que distribuiu 49 prêmios.

Entre os clientes sorteados está o motorista de aplicativo Francisco Alves Torres Júnior, morador do bairro Nova Cidade, em Manaus, que ganhou um prêmio instantâneo de 50 litros.

“Eu trabalho com aplicativo e, todos os dias, antes de começar minha jornada, eu passava no posto Atem para abastecer e pegar o cupom, torcendo para ser sorteado. E confesso que toda vez eu falava para o frentista que não tenho sorte, mas um belo dia escaneei a notinha e, quando abri o aplicativo, estava lá o prêmio de 50 litros de combustível. Nem acreditei. Foi um grande presente, ainda mais para quem trabalha como motorista de aplicativo. Que a Atem continue com essas promoções que são incentivo para nós, clientes”, disse Francisco.

Moradora de Santarém, Michelle Neves da Costa também foi premiada com 50 litros de combustível na campanha. Ela conta que foi motivada a participar pelo frentista do posto e, depois de conhecer a promoção, passou a divulgá-la, também, entre seus amigos.

“Foi muito bom ganhar esse prêmio, que já me ajudou muito nas despesas de gasolina que tenho todos os dias. Fiquei muito gratificada com essa premiação, muito alegre mesmo, porque eu nunca tinha ganhado nenhum prêmio e, pela primeira vez, eu ganhei e foi uma ajuda muito boa para mim, financeiramente”, contou.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um dos sortudos que ganharam 50 litros de combustível no prêmio instantâneo foi André Gonçalves Pereira, que procura participar de todas as campanhas e promoções da Atem. “A gente não espera ganhar, mas sempre tem aquele fundo de esperança e, graças a Deus, desta vez fomos contemplados. É uma alegria ganhar algo que nem se está esperando e parece que sempre vem um momento muito oportuno. A gente recebe todo tipo de benefício e promoção com grande alegria, e isso acaba nos fidelizando, também, ao posto de combustível, abastecendo sempre no mesmo, com a expectativa de futuramente ganhar novos prêmios”, relatou.

A diretora de Comunicação, Marketing e ASG do Grupo Atem, Paula Vieira, celebrou o sucesso da promoção “Combustível da Sorte”, que é uma estratégia para valorizar a marca Atem, fortalecer os postos parceiros da Distribuidora e reconhecer a fidelidade dos clientes, retribuindo a confiança deles com benefícios e premiações.

“O objetivo da campanha foi alcançado com sucesso: fortalecer nossa marca e nossos parceiros e valorizar nossos clientes, por meio de uma ação que também gera benefícios para eles. Queremos que eles se sintam recebendo um tratamento especial ao consumir um produto que, além de carregar o padrão Atem de qualidade, é vantajoso, também, financeiramente. É uma ação em que todos ganham.”

O Grupo Atem, com 29 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora atende a cerca de 400 postos bandeirados e possui 9 bases próprias, 8 bases administrativas de distribuição ativas e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

