Pros lança professora Shirley Alves como candidata ao governo do Pará

Nome que vai concorrer a vice-governador ainda será definido (Foto:Sidney Oliveira / O Liberal)

Lançada como candidata ao governo do Pará nas eleições deste ano, Shirley Alves concorrerá pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), que realizou sua convenção estadual na noite desta sexta-feira (29), na Câmara Municipal de Belém. A sigla apresentou uma chapa completa para o pleito eleitoral, com 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal, além de um candidato a senador e suplentes. O vice-governador ainda será definido porque, segundo Shirley, o partido está em diálogo com outras legendas para escolher a melhor pessoa.

O lançamento do nome da professora e pedagoga encerra a polêmica de que o partido não teria um candidato ao governo do Estado nestas eleições. Segundo a candidata, a questão já foi resolvida e se tratava apenas de uma “manobra do sistema”. Ela, que é também presidente do Pros no Pará, disse à reportagem que esteve em Brasília em reunião com o presidente nacional do partido, Marcus Holanda, para resolver a situação. “Nós vamos até o final”, garante.

Shirley conta que decidiu concorrer para governadora do Estado porque outras pessoas com “nome expressivo na política” não se colocaram à disposição do povo paraense. “Nós entendemos que há necessidade de o povo ocupar o poder. Principalmente sendo mulher, eu tenho percebido a grande importância de nós estarmos ocupando esse lugar que está vazio e que faremos uso. Sei que teremos inúmeros desafios, mas a minha vida é movida a desafios. O Pará é um Estado rico, que tem como cobrar de quem nos deve”, afirma. O lema da campanha da candidata é “Deve o Pará? Nós vamos cobrar”.

Pedagoga, Shirley pretende investir, principalmente, na educação. Para ela, a área é a “força motriz” do todo e, com profissionais bons, qualificados e entendidos, é possível ter uma sociedade mais justa. “Eu vou ter, sim, um olhar diferente para a educação, porque entendo que é ela que tem essa força”. A candidata tem 49 anos, é pedagoga e concorre pela primeira vez a um cargo público. Tem como bandeira de luta trazer as mulheres para a disputa política, segundo ela.

Ex-superintendente do Ibama é candidato ao Senado

O candidato ao Senado escolhido pelo Pros é Paulo Castelo Branco, que é também governador político do partido e ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele mesmo disse que foi preso em 1999, quando ocupava essa função, mas que agora se sente totalmente preparado para ocupar o cargo de senador.

“Estive preparando o meu interior para chegar nesse momento há 22 anos. O que me motivou a concorrer não foi a minha expertise, mas o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 10 filhos e eles precisam saber quem é o pai deles. Nós estamos montando a nossa perspectiva de avanço para esse Estado. De todos esses senadores, quem fez alguma coisa? Aponte um benefício para o nosso Estado. Nós resolvemos ter um projeto de Estado e de governo em que possamos discutir com as pessoas o que elas necessitam, sem prometer. Vamos primeiro ver quais são as dificuldades, senão seremos mais um a tentar fazer e não conseguir; acaba ficando com cara de besta”, destacou.

Caso eleito, ele diz que o bem do Estado prevalecerá em suas ações, e que está disposto a sentar e conversar com qualquer pessoa, de qualquer partido, desde que seja em prol da população. Nacionalmente, o Pros conta com a candidatura de Pablo Marçal para presidente da República: novato na política, goiano, empresário e dá aulas de autogestão e empreendedorismo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/08:05:53 com O liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...