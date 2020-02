Publicação: 021/2020 – L.FERREIRA DA SILVA – ME

A empresa L. FERREIRA DA SILVA – ME , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.765.070/0001-69, com sede na Rua Roseli Bordim, n° 768, Bairro: Juscelandia, Novo Progresso – PA. torna publico que REQUEREU junto com a secretaria municipal do meio ambiente SEMMA/NP a renovação de sua DLA – Dispensa de Licença Ambiental de n° 003/2017, vencida no dia 11/10/2019, através do processo 1315/19 n° para a sua atividade

