Publicação: 114/2020 – POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

A empresa POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, com CNPJ n° 36.840.216/0001-02, localizada na Rodovia Transgarimpeira, s/n, Quadra 02, Lote 12, bairro Distrito de Moraes de Almeida, Itaituba-PA, CEP: 68.189-000A, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/Itaituba a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO-, com n° de protocolo 528/2020, para sua atividade.

