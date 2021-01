Publicação: 290/2021 – CERÂMICA JAMANXIM LTDA-ME

A CERÂMICA JAMANXIM LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ / MF Nº 05.140.494/0001-23, inscrição estadual nº 15.225.932-5, firma estabelecida a Rua Chopinzinho, s/n, Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso/PA.

Convoca o colaborador DERIVALDO DE ASSUNÇÃO BAIA para comparecer a empresa para realização dos devidos exames médicos laborais, adequações de função e Retorno ao Trabalho e/ou apresente documentação de continuidade do Benefício junto ao órgão previdenciário no PRAZO DE CINCO (05) DIAS a contar da data desta publicação, sob pena de caracterizar ABANDONO DE EMPREGO, nos termos do art. 482, l, da Consolidação das Leis do Trabalho.

