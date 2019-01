Publicação Nº 0010/2019- W. R. DA ROSA EXTRAÇÃO MINERAL EIRELI,

W. R. DA ROSA EXTRAÇÃO MINERAL EIRELI, CNPJ 30.567.805/0001-82, localizado na BR163, ME, ADT Vicinal Cristalina, KM 4,5, zona rural de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Licença de Operação sob o protocolo n°1356/2018, no dia 20122018, para atividade de Extração de Areia em corpo hídrico.

