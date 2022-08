Publicação Nº 0169/2022/ – ZÉ CHOPP BAR E RESTAURANTE LTDA

ALEXANDRE FOGANHOLI DE SOUSA – ZÉ CHOPP BAR E RESTAURANTE LTDA – inscrito no CNPJ nº 45.744.320/0001-94, localizado na Rua do Cachimbo esquina com a Avenida Brasil (s/n), Bairro Jardim Planalto , na cidade de Novo Progresso/PA, torna-se público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a LF- (LICENÇA DE FUNCIONAMENTO) , através do processo nº1182/2022 , para a sua atividade, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento.

