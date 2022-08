Publicação Nº 0177/2022 – Erica Santos da Silva

Erica Santos da Silva, CPF: 010.448.452-79, proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Turdilha, localizada na Rodovia BR 163, KM 972, ME, adt 33 KM pela Vicinal Amigão, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos com número 015/2022.

Publicado Dia 16 de agosto de 2022, às 09:09:56, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...