Publicação Nº 045/2024 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – FECOGAP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO – AGE)

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – FECOGAP

CNPJ: 25.134.605/0001-04 NIRE: 15400019046

A Federação das Cooperativas dos Garimpeiro do Pará – FECOGAP, neste a ato representado por seu Presidente Sr. Amaro Salmo da Rosa no uso de suas atribuições que lhes conferem o Estatuto Social vigente, convoca todas as Cooperativas Federadas em condições de votar, que hoje são em número de 11 (onze), para a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO – AGE), a ser realizada na forma presencial na DATA – 18 de março de 2024, LOCAL – Sede da Federação das Cooperativas de Garimpeiro do Pará – FECOGAP, situada na Avenida das Esmeraldas, N. 1264, Cep: 68.189-000, Distrito de Moraes Almeida, Município de Itaituba no Estado do Pará, no HORÁRIO das 8h00 (oito horas) em 1° (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) das cooperativas com direito a voto, às 9h00 (nove horas) em 2° (segunda) convocação com a presença de maioria simples (metade mais uma) das cooperativas com direito voto e às 10h00 (dez horas) em 3° (terceira) e última convocação com qualquer número de cooperativas com direito a voto.

ORDENS DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO):

Informes Gerais; Prestação de Contas do Exercício de 2023;

III. Eleição de Posse dos Membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal;

Discutir planos sobre a criação de um Viveiro;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE):

Reforma Estatutária; Outros assuntos gerais do interesse do quadro social

Moraes Almeida, Itaituba – PA, 05 de março de 2024.



___________________________________

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE

GARIMPEIROS DO PARÁ – FECOGAP

