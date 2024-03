Universitária é presa em flagrante após pagar faculdade com notas falsas

Estudante de administração usou cédulas para pagar mensalidade de R$ 400. (Foto:Reprodução/ Divulgação Pf)

Uma estudante de 29 anos foi presa em flagrante após usar notas falsas pagar a mensalidade de uma faculdade particular no Recife. De acordo com a Polícia Federal (PF), a jovem, que cursava administração, usou três cédulas de R$ 100 e duas de R$ 50 para fazer o pagamento referente ao mês de fevereiro, no valor de R$ 400.

A prisão ocorreu na noite de 27 de fevereiro, mas só foi divulgada pela PF nesta quarta-feira (6). Segundo a corporação, a mulher, que é natural de Fortaleza e mora em Olinda, foi encaminhada por policiais do 16º Batalhão, que foram acionados depois que ela entregou o dinheiro falso.

A PF informou ainda que a estudante, que não teve o nome divulgado, disse em depoimento que não sabia que as notas eram falsificadas. No entanto, a instituição afirmou aos policiais que a aluna também tinha pago a mensalidade de janeiro de forma irregular, com R$ 385 em notas falsas.

Segundo a polícia, a universitária foi autuada pelo crime de introduzir em circulação nota falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal. Caso seja condenada, a pena pode variar de três a 12 anos de prisão.

Após a prisão, a jovem passou por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...