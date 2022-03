Publicação Nº 048/2022 – ‘EDITAL DE CONVOCAÇÃO” Federação Das Cooperativas Dos Garimpeiros Do Pará – Fecogap

Federação Das Cooperativas Dos Garimpeiros Do Pará – Fecogap, CNPJ: 25.134.605/0001- 04, Av. Das Esmeraldas, S/N°, Centro, Distrito Moraes Almeida/PA Cep 68.198-000 E-mail: fecogat@hotmail.com

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – FECOGAP

NIRE: 15400019046 – CNPJ: 25.134.605/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O senhor Amaro Salmo da Rosa, presidente da Federação das Cooperativas dos Garimpeiro do Pará – FECOGAP inscrita sob o nº de CNPJ: 25.134.605/0001-04, no uso de suas atribuições e competências legais e estatutárias, convoca a todas as 11 (onze) Cooperativas filiadas e seus respectivos representantes legais em condições de votar e serem votados, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a ser realizada na sede da FECOGAP localizada à Avenida das Esmeraldas, S/N, Distrito de Moraes Almeida. CEP: 68.189-000. Itaituba – Pará, no dia 19 de março de 2022, no formato semipresencial pela

Plataforma Microsoft Teams por meio do link: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ3NjMyYTMtZDkwOC00MWQ4LTkxNmEtZTNjZGFkMzlmM2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fecb5ee9-7792-4332-8c5b-9555d8fa7096%22%2c%22Oid%22%3a%22fe7da303-43c2-4ab1-9a16-acb6bbafceee%22%7d), com 1ª. convocação às 16:00h – com a presença de 2/3 (dois terços), em 2ª. convocação às 17:00h com metade mais um dos cooperados e, em 3ª. Convocação às 18:00h, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

1) Prestação de Contas do Órgão de Administração;

2) Deliberação sobre o processo de Ingresso/Adesão de novas Cooperativas;

3) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal;

4) Deliberação sobre o Site/Página de internet para FECOGAP;

5) Contratação de assistência jurídica para a FECOGAP;

6) Deliberação sobre a Proposta para Adesão a Confederação;

7) Deliberação sobre a Fixação do valor de remuneração para Diretoria;

8) Deliberação sobre a criação do setor de assistência técnica para a mineração;

9) Deliberação sobre os planos, metas e ações da FECOGAP para 2022;

10) Demais assuntos gerais do interesse do quadro social e que sejam de competência da AGO.

Moraes Almeida – PA, 03 de março de 2022.

_______________________________

AMARO SALMO DA ROSA

Presidente

