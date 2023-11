Publicação Nº 158/2023 – RR ROGLIN LTDA

RR ROGLIN LTDA inscrita no CNPJ: 15.072.574/0001-42, situada na rua Brasil, n° 30, bairro: Jardim América, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA – L. A.S) , através do protocolo n° 1524/2023 em 17/10/2023 para sua atividade. Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos exceto válvulas.

