Publicação Nº 161/2023 – Solange Kommers

Solange Kommers , brasileira, pecuarista, RG Nº 19294395 SSP/MT, CPF: 018.398.481-11, proprietária do imóvel rural Sitio Boa Esperança, torna público que RECEBEU a DLA- (Dispença de Licenciamento Ambiental) com nº 015/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente -(SEMMA-NP).

You May Also Like