Publicação Nº 175/2024- ARTESANO PROGRESSO CONSTRUÇÃO E URBANISMO (Loteamento Mirante Progresso)

ARTESANO PROGRESSO CONSTRUÇÃO E URBANISMO (Loteamento Mirante Progresso), inscrita no CNPJ: 46.742.940/0001-57, situada na Avenida Pará, n° 513, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.P/L.I/L.O, com protocolo n° 1734/2022 para sua atividade.

