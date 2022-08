Publicação Nº 192/2022 – RAMOS & SILVA EIRELI – NOVO GÁS

A empresa RAMOS & SILVA EIRELI – NOVO GÁS , inscrita no CNPJ nº 28.204.123/0001-63, localizado na Rua Iriri, nº 919, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – L.O com processo de protocolo nº 746/2022, para Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

You May Also Like