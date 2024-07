Publicação Nº 157/2024- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. Inscrita no CNPJ sob nº 44.067.725/0002-53 Torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA DE NOVO PROGRESSO-PA, a Licença de Operação para extração de material laterítico (cascalho) da jazida localizada na Fazenda Onça Pintada, Rodovia BR-163/PA km 026+700m, sentido norte, município de Novo Progresso – Pará, sob as coordenadas geográficas (Latitude: 9°20’33.81’’S –Longitude 54°56’38.03’’W), para emprego imediato na obra da Ponto de Parada de Descanso para Caminhoneiros (PPD 01), localizada na Rodovia BR-163/PA km 59+390m, sentindo norte, município de Novo Progresso – Pará. RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA Diretor Presidente.

