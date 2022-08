Publicação Nº 193/2022 – CIVIERO MERCADO LTDA – MERCADO SOLNASCENTE

CIVIERO MERCADO LTDA – MERCADO SOLNASCENTE , inscrito no CNPJ nº 10.508.870/0001-20, localizado na Rua Debora Miqueli, s/n, Bairro Vila Isol Km 1000, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a Licença de Operação – L.O, com Processo de protocolo 464/2022.

