Publicação Nº 194/2022 – R.W.N BOSCARI EIRELI ME – DISTRIBUIDORA DE FRIOS

Publica-se o recebimento da LO (LICENÇA DE OPERAÇÃO) junto a SEMMA /NP (Secretária Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – PA) do empreendimento R.W.N BOSCARI EIRELI ME – DISTRIBUIDORA DE FRIOS – CNPJ: 23.475.514/0001-07 – Localizado no Endereço Avenida Jamanxim N° 430 – Bairro Jardim Planalto – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000.

