Publicação Nº 266/2022- FAVETTI

A. FAVETTI, localizado na Rua Da Paz, 124, Jardim Planalto, em Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 08.649.602/0001-86, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI)e Licença de Operação (LO)através do Processo n° 1287/2022 no dia 12/08/2022, para atividade de Serviços Automotivos: Venda de Peças e Oficina Mecânica.

You May Also Like