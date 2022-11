Publicação Nº 276/2022 – Cesar Dapont

Cesar Dapont, 17:11:43, Brasileiro, pecuarista, RG Nº 8301011 PC/PA, CPF: 708.894.492-87, proprietário do imóvel rural Sitio Agropecuária CS, torna público que REQUEREU a DLA (Dispensa de Licenciamento Ambiental) com protocolo de nº 1595/2022 da SEMMA-NP.

