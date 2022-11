Mototaxista morre no hospital após ser esfaqueado em Altamira (PA)

O crime ocorreu na noite deste domingo (30). De acordo com informações, o mototaxista Reginaldo Souza dos Santos estava em uma tabacaria na avenida brigadeiro Eduardo Gomes no bairro Esplanada do Xingu no município de Altamira, no Pará.

Ainda de acordo com informações, o mototaxista teve uma discussão com outro homem ainda não identificado. Ao sair da tabacaria o mototaxista foi perseguido pelo homem e em uma outra rua. Reginaldo, foi atingido com pelo menos quatro facadas, duas nas costas uma na cabeça e outra no braço.

Militares do corpo de bombeiros ainda foram acionados, no local foi feito os atendimentos pré-hospitalares e encaminhado para o hospital regional, porém, a vítima não resistiu os ferimentos e evoluiu a óbito.

Amigos da vítima, estão junto com a Polícia tentando localizar o autor do crime.

Até o fechamento desta matéria o acusado não foi localizado. (Com informações do repórter Queiroz Filho).

Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/08:08:38

