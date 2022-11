Bloqueio na BR 163 em Novo Progresso entra no quarto dia em acordo com a PRF

Manifestantes liberam parcialmente transito na rodovia em acordo com PRF e seguem interditando BR 163 em Novo Progresso. (Foto: Reprodução)



Na manhã desta quinta-feira, 3 de novembro de 2022, manifestantes continuam concentrado na rodovia BR -163 na saída da cidade sentido Novo Progresso/Itaituba no Pará. A rodovia foi interditada na noite de domingo, 30 de outubro após o resultado da eleição presidencial.

Rodovia é parcialmente liberada em acordo com PRF em Novo Progresso-PAhttps://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/TG2BACf9sE — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) November 3, 2022

A PRF esteve no local na tarde desta quarta-feira (02), e notificou os manifestantes para desobstruir a rodovia, em uma negociação foi acordado que o trafego estaria liberado para ônibus, ambulâncias, veículos com remédios e para pessoas doentes. A PRF queria a desobstrução total da rodovia, não foi aceita pelos manifestantes.

Os manifestantes não aceitam o resultado das eleições realizadas no último domingo e, pedem golpe militar.

A rodovia foi totalmente bloqueada, no domingo, 30 de outubro após o resultado das eleições presidências, uma vala foi aberta por escavadeira na BR 163, saída da cidade de Novo Progresso sentido Itaituba.

No longo da rodovia (BR-, no município de Novo Progresso, outros dois bloqueios continuam interditando à rodovia nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2022, na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso) e no distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso).

Em Novo Progresso o comércio local e moradores apoiam o movimento, desde segunda-feira (31/10) não abrem os estabelecimentos e liberam os funcionários para apoiar o movimento. Alimentos, água e medicamento é servido para os manifestantes.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/07:05:53

