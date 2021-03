Publicação: Nº 334/2021 – DERLIVAN VASCOCELOS DOS SANTOS

DERLIVAN VASCOCELOS DOS SANTOS , inscrito no CNPJ nº40.741.732/0001-57, localizado no Bairro: Bela vista ,Rua Belém, Nº368 , Novo Progresso/PA, torna-se público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , em 04/03/20201, atarvés do protocolo Nº 342/2021, para a sua atividade.

