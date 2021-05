Publicação Nº 351/2021 – Edital nº 002/2021 RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO/COOPERTRANS

Edital nº 002/2021

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIPEIRA – COOPERTRANS

A COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIPEIRA – COOPERTRANS, neste ato representado por seu Presidente, senhor Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vem retificar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) publicado anteriormente em 18 de fevereiro de 2021 no Jornal Eletrônico Folha do Progresso. Assim, convoca todos os seus 40 (quarenta) cooperados, para efeito de quórum para reunirem se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a ser realizada de acordo com os indicativos abaixo:

Data: 05 de março de 2021.

Local: Na sede da Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira – COOPERTRANS, sito à Avenida das Esmeraldas nº 1348, sala A, Jardim das Orquídeas, Moraes Almeida Distrito do Município de Itaituba – PA. CEP: 68189-000.

Horário: Às 18:00 (dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços)dos cooperados com direito a voto; ou às 19:00 (dezenove horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de maioria simples, sendo a metade mais um dos cooperados com direito a voto; ou às 20:00(vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Prestação e Aprovação das Contas dos Órgãos de Administração da Cooperativa, referentes ao exercício 2020, submetidas ao Conselho Fiscal, compreendendo: a – Relatório de Gestão, b – Balanço Geral, c – Demonstrativos das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do conselho fiscal;

Discutir rateio das perdas ou rateio das sobras caso haja;

Discutir metas e ações da Cooperativa para o ano de 2021;

Apresentação do inventário de gestores de processo minerário ANM COOPERTRANS;

Demais assuntos de interesse da Cooperativa e que sejam de competência da Assembleia Geral Ordinária.

Moraes Almeida Distrito de Itaituba – PA, 30 de abril de 2021.

___________________________________________

Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior

Presidente da COOPERTRANS

Publicado dia 30 abril de 2021 às 15:21:09, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...