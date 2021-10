Publicação Nº 469/2021 – VILSO LAZZARI

O sr. VILSO LAZZARI , proprietário da FAZENDA RAIO DE SOL, com o CPF n° 213.322.319-34, localizada na Rodovia BR 163, Gleba São Benedito, Estrada São Benedito, km 14, Quinta Oeste, Banda Setentrional, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com protocolo n° 1012/2021, para atividade de Bovinocultura de Corte.

