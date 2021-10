Presidente Jair Bolsonaro sancionou mudanças na lei da inelegibilidade.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A alteração na lei da inelegibilidade foi aprovada pelo Senado no dia 14 de setembro e assegura, segundo o texto, “a preservação do direito político fundamental de ser votado”.

| Foto: Alan Santos/PR – O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira (30) o projeto de lei complementar que exclui a inelegibilidade de pessoas com cargos ou funções públicas que tenham tido as contas julgadas irregulares, sem danos ao erário, e cuja única condenação tenha sido o pagamento de multa pelos órgãos reguladores de contas.

