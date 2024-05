Publicação Nº128/2024 – Maria Ivane Silva Veras

Maria Ivane Silva Veras , brasileira, pecuarista, RG Nº 4888357 PC/PA, CPF: 768.739.942-00, proprietária do imóvel rural Fazenda Pé de Serra, torna público que REQUEREU a DLA com protocolo de nº 1008/2024 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA-NP.

