Quarta recarga do vale-alimentação escolar da rede estadual de ensino é disponibilizada nesta terça-feira, 1º

A partir desta terça-feira (1º), será disponibilizada a quarta recarga dos cartões de vale-alimentação escolar da rede estadual de ensino. A recarga estará disponível para uso imediato.

Ao todo, mais de 575 mil alunos matriculados na rede pública de estadual de ensino tem acesso ao auxílio. O vale-alimentação é concedido a alunos durante o período de suspensão de aulas, devido a pandemia do coronavírus.

O vale, no valor de R$80, deve ser utilizado exclusivamente na compra de alimentos de alunos em até 90 dias.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a empresa MeuVale é a responsável pelo gerenciamento de recargas e dúvidas sobre o uso do vale poderão ser esclarecidas através do aplicativo e dos números informados no verso do cartão.

Por:G1 PA — Belém

