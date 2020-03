Quase 600 caixas de palmito são apreendidas em Marabá

(Foto:Reprodução) – Mercadoria tinha nota fiscal de uma empresa irregular

Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, nesta segunda-feira (2), na no km 9 da Transamazônica em Marabá, sudeste do Estado, um caminhão que transportava 590 caixas de palmito sem nota fiscal, totalizando 3.540 vidros.

A mercadoria vinha de Uruará e tinha como destino a cidade de Aparecida de Goiás, estava com nota fiscal considerada inidônea, pois a empresa produtora está suspensa e tentou passar pelo posto fiscal com nota de outra empresa. “Fizemos a verificação do cadastro da empresa e vimos que estava suspensa, portanto, a nota não tinha validade”, explicou o coordenador da unidade auditor fiscal de receitas estaduais Volnandes Pereira.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 5,1 mil, referente a ICMS mais multa. O valor da mercadoria é de R$ 23,6 mil.

A unidade de controle de mercadorias em trânsito da Sefa em Carajás é responsável por cerca de 22,14% do movimento de entrada e saída de mercadorias no Pará, sendo a segunda maior fronteira em notas digitadas, dentre as oito unidades da Sefa em áreas de fronteira.

