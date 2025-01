Mulher baleada no oeste do Pará dá nome falso, mas é reconhecida como foragida

Foto: Reprodução | Após consulta nos sistemas de informação, a Polícia Militar confirmou que a vítima, na verdade, era Gelcilene da Silva Souza, de 26 anos, natural de Juruti.

Após informar um nome falso durante atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (1º), foi identificada pela Polícia Militar de Santarém como foragida da Justiça do Amapá (AP).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h20, após receber informações sobre um disparo de arma de fogo que teria atingido uma mulher na Avenida Muiraquitã, bairro Livramento, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da PM, ao chegarem ao local, as guarnições encontraram um táxi transportando a vítima, identificada inicialmente como Jocilene de Sousa Andrade, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h. A mulher estava acompanhada por familiares, incluindo o pai e irmão, e apresentava um ferimento na perna esquerda causado pelo disparo.

Na UPA, os profissionais de saúde orientaram os familiares a transferir a vítima ao Hospital Municipal de Santarém (HMS) devido à gravidade do ferimento. Durante o atendimento médico, surgiram contradições nas informações fornecidas pela vítima e seus familiares. A mulher se recusou a registrar boletim de ocorrência e não esclareceu as circunstâncias em que foi baleada. Além disso, inconsistências nos dados pessoais fornecidos chamaram a atenção da equipe policial.

Após consulta nos sistemas de informação, a Polícia Militar confirmou que a vítima, na verdade, era Gelcilene da Silva Souza, de 26 anos, natural de Juruti. Foi constatado que ela possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Amapá.

Diante da descoberta, Gelcilene foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do disparo e outras possíveis implicações.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/13:17:47

