Queimadas começam a prejudicar o fornecimento de internet e energia elétrica

Dependendo da abrangência do fogo pode atingir vários postes e muitos metros de rede, fazendo com que o serviço para recompor a estrutura demande um tempo considerável. Neste final de semana uma empresa que fornece internet ficou sem sinal por três dias em Novo Progresso, prejudicando os clientes e gerando prejuízos para a empresa.

Quando ocorrem queimadas próximo à rede, o calor danifica as estruturas e cabos condutores, prejudicando o fornecimento da internet via cabo e energia para os clientes da região.

Na região da BR 163 entre Mato Grosso a Novo Progresso, as empresas prestadoras de serviços de internet usam a fibra via cabo, fixadas aos postes de energia e acabam sendo atingidas pelo fogo da vegetação em torno da rodovia.

O clima seco acaba propiciando os focos de incêndio, que geram diversos prejuízos, e um deles são as interrupções no fornecimento de energia e internet, trazendo transtornos para a população e para os serviços essenciais.

Durante o verão amazônico um problema característico da época chega deixando instituições como Corpo de Bombeiros e a distribuidora de energia em alerta: as queimadas. (Foto: Jornal Folha do Progresso

