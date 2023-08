Quem é o dono? Avião com R$ 27 milhões e ouro falso cria onda de mistério

Apesar da aparência de ouro, barras apreendidas eram de cobre e zinco Imagem: Leonhard Foeger/Arquivo/Reuters

O que se sabe sobre o caso

A aeronave pousou no dia 13 de agosto no Aeroporto Internacional Kenneth Kaunda, na cidade de Lusaca, capital da Zâmbia. Segundo informações da Al Jazeera, a trajetória de voo do avião incluía escalas recentes em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; Tel Aviv, Israel; Cairo, Egito; e Benghazi e Trípoli, na Líbia.

Leia mais>Avião com 100kg de barras de ouro falsas é apreendido na Zâmbia

O jato apreendido era do modelo Bombardier Global Express, de acordo com o The New York Times. A aeronave levava quase US$ 5,7 milhões (cerca de R$ 27,6 milhões) em dinheiro, 602 barras de ouro, cinco pistolas e 126 cartuchos de munição.

Uma análise laboratorial das barras de metal apreendidas mostrou que — apesar da sua aparência — elas não eram de ouro, mas de cobre e zinco, segundo a Reuters.

Autoridades zambianas afirmaram que 13 pessoas foram detidas, sendo seis egípcios, juntamente com quatro homens da Zâmbia, um da Holanda, um da Espanha e outro da Letônia. Investigadores afirmaram ainda que as pessoas detidas no caso foram ao país para realizar negócios, também conforme publicação do The National News.

Entre os suspeitos destacam-se um antigo militar e empresário egípcio, além de um agente da polícia da Zâmbia, de acordo com detalhes descritos em documentos judiciais analisados pela AFP.

Fonte:UOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/11:17:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...