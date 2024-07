Quem é o dono do avião que caiu com 300 quilos de droga no Pará?

Avião monomotor cai no interior do Pará com mais de 300 kg de drogas — Foto: Divulgação

O avião que fez pouso forçado na noite de segunda-feira, 22, em Pacajá, transportando 300 quilos de drogas, está registrado no nome do médico Jair da Silva Neves, pré-candidato a vice-prefeito de Capanema na chapa encabeçada por Claudionor Moreira. No registro da ANAC, consta que o médico adquiriu a aeronave de pequeno porte em 2022.

A aeronave, um avião monomotor prefixo PT- DPQ, pousou, provavelmente por problemas mecânicos, na zona rural da localidade Moça Bonita. As drogas estavam divididas entre 270 tabletes óxi e 30 tabletes de cocaína. A droga foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia de Pacajá. O piloto da aeronave não foi encontrado e o caso é investigado pela polícia.

Uma fonte revelou a O Antagônico que Jair Neves apresentou documentos atestando que o avião foi vendido para o nacional Victor Rodrigo Teixeira dos Santos, que já foi preso, em Goiás, por adulteração. Diz a fonte que Victor Rodrigo, que sequer possui carteira de habilitação, seria apenas um “laranja” na compra do avião, sendo que o real comprador seria o traficante Amaury Silva Carvalho.

Em Goiás, consta um registro de um procedimento de adulteração de Victor Rodrigo Teixeira dos Santossinal identificador de receptação no qual constam como autores Victor Rodrigo Teixeira e Amaury Carvalho.

Droga-A droga pela embalagem conhecida pela Polícia Civil do Pará faz parte de um cartel que distribui drogas em Estados da Amazônia Legal e pelas primeiras investigações tinha como destino algum campo de pouso na região que devido a hora o piloto não teria encontrado e possivelmente o avião teve uma pane e acabou caindo na área de mata de difícil acesso.

O material entorpecente foi apreendido por policiais civis da Delegacia de Pacajá onde passou a noite desta segunda-feira (22) sob estrita vigilância armada e aguarda liberação para ser incinerada.

Fonte: O Antagônico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2024/10:55:11

