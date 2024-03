“Queria fazer maldade mesmo”, diz suspeito de matar e abandonar corpo de mulher nua e desfigurada; VÍDEO

Suspeito foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento. (Foto: Reprodução)

Ele já foi localizado pela Polícia Militar e afirma ter agido por vingança. Câmeras de segurança flagraram o crime.

O principal suspeito na morte de uma garota de programa, em Nerópolis, foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (20), após ser reconhecido durante uma abordagem de rotina.

O indivíduo, de 23 anos, foi avistado por uma patrulha da PM, por volta das 09h, nas proximidades da Praça do Trabalhador, em Goiânia, apresentando comportamento suspeito.

Porém, como não foi identificada nenhuma ilicitude, foi logo em seguida liberado. Minutos depois, a equipe que realizou o procedimento recebeu a informação de que o jovem estava sendo procurado pelo homicídio na cidade do interior.

Assim, os militares se dirigiram até um local já conhecido por ser um ponto de encontro entre usuários de drogas. Lá, o suspeito foi novamente localizado e, desta vez, preso pela guarnição.

Antes de ser encaminhado até a delegacia, ele afirmou, em vídeo, que já tinha intenção de “fazer maldade” com a vítima, antes mesmo de contratá-la para o programa, como forma de vingança.

Segundo ele, dias atrás já havia estado junto da mulher e acreditava que ela tinha furtado uma quantia em dinheiro dele.

De posse do suspeito também foi encontrada uma porção de maconha e o celular da jovem assassinada.

Em tempo

O jovem é acusado de assassinar Joseane Martins de Oliveira, de 42 anos, na madrugada desta quarta-feira (20), em Nerópolis.

O corpo da vítima foi encontrado completamente ensanguentado e com o rosto desfigurado, caída ao chão com as roupas íntimas ao lado do corpo.

Uma câmera de segurança flagrou o suspeito nas proximidades do local.

Fonte: Portal 6 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/18:01:32

