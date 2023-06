R$ 200 milhões: Quina de São João leva multidão às lotéricas

O concurso 6172 é um dos maiores prêmios da história da loteria | (Foto:Divulgação).

Desde segunda-feira (12), as apostas exclusivas para a Quina de São João 2023 estão liberadas pela Caixa Econômica Federal. O prêmio é estimado em R$ 200 milhões, e o sorteio será realizado no próximo dia 24 de junho, a partir das 20h. Por ser uma Quina especial, esse valor não acumula para outros sorteios, o que leva os fiéis apostadores a frequentar ainda mais às lotéricas para fazer aquela ‘fézinha’.

Em uma casa lotérica no bairro do Canudos, localizada na travessa Francisco Monteiro com avenida Cipriano Santos, a atendente Heloísa Corrêa, de 22 anos, afirma que edições especiais, como a Quina de São João, atraem muitos apostadores por se tratar de premiações com valores altos. Ou seja, desde o início da semana o fluxo de apostadores vem crescendo.

“Normalmente, no período da manhã e a partir das 17h da tarde o movimento aumenta consideravelmente, mas agora com a Quina de São João, esse fluxo cresceu ainda mais. A grande maioria dos clientes chega aqui para apostar tanto na Mega quanto na Quina de São João”, disse.

O concurso 6172 é um dos maiores prêmios da história da loteria e, dependendo da arrecadação total, divulgada pela Caixa Econômica Federal ao final do sorteio, poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina. Assim, quem sabe, o autônomo Paulo Garcia, 26, pode ser o sortudo. O apostador comenta que toda semana costuma fazer um jogo, principalmente quando “bate o espírito da riqueza”, como ele diz. Mas para escolher os números, Paulo mistura sorte com superstição.

“Sempre jogo quatro números com o horário e data de nascimento da minha filha, os últimos são aleatórios, na sorte mesmo. Já acertei algumas vezes e recebi valores pequenos, sei que falta só um pouquinho para acertar aquela bolada”, afirma.

Em outra lotérica da cidade, agora no bairro de São Brás, o aposentado Raimundo Brito, de 63 anos, também tentava a sorte. Para ele, não tem superstição e nem segredo. “A gente marca os números aleatoriamente, jogo é sorte, sempre digo. E sempre aposto dois cartões, se eu ganhar, ótimo, se não ganhar, ao menos perdi pouco, tem que ser consciente”, ressalta. Caso seja o ganhador, Raimundo já sabe o que fazer. “Tem gente que diz que vai viajar, trocar de mulher, fazer isso e aquilo. Mas eu queria mesmo era ajudar, claro, minha família, e outras pessoas que precisam, tem muita gente que precisa, né?”.

As apostas da Quina podem ser feitas até às 19 horas, no horário de Brasília, do dia do sorteio. Ou seja, até o dia 24 de junho. Elas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do País, no App e no portal Loterias Caixa.

