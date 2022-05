Criança de 8 anos é diagnosticada com meningite bacteriana no Hospital Municipal de Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Uma criança de oito anos deu entrada no Hospital Municipal de Novo Progresso, na noite de sábado para domingo dia 1 de maio de2022, sendo diagnosticada com Meningite bacteriana. A criança que é moradora de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), foi atendida com os sintomas da doença, e foi imediatamente transferida para hospital regional de Santarém, onde os exames encaminhados ao Laboratório, confirmaram a doença.

Conforme informações do Diretor do HMNP João Magalhães, ela está com o quadro de saúde em evolução e se recupera no quarto normal, continuando o atendimento com a equipe médica. Não tem ainda informação de quando receberá alta hospitalar. “ A criança foi transferida no mesmo dia, em uma aeronave da SESPA , que fez o transporte do paciente até hospital de Santarém, relatou João Magalhães para o Jornal Folha do Progresso.

Meningite – Os principais sinais e sintomas da meningite são febre, dor de cabeça intensa e contínua, rigidez na nuca e, nas meningites bacterianas, manchas vermelhas ou arroxeadas na pele.

Em crianças, os sintomas podem não ser tão evidentes, mas uma vez que seja verificada a presença de desânimo, prostração ou moleira, é necessário se dirigir a uma unidade de saúde imediatamente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2022/17:36:22

