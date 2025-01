Receita aperta fiscalização e passa a receber dados de cartões de crédito e PIX

Foto: Reprodução | As informações serão enviadas semestralmente por meio da declaração “e-Financeira”. Apenas transações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas serão reportadas.

A Receita Federal iniciou, em janeiro de 2025, a ampliação da fiscalização sobre transações financeiras realizadas por contribuintes. Agora, além de dados fornecidos por bancos tradicionais, o órgão passa a receber informações de operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento. Essas instituições, que incluem bancos digitais, carteiras virtuais e varejistas de grande porte, são responsáveis por viabilizar movimentações financeiras, mas não oferecem empréstimos ou financiamentos.

As informações serão enviadas semestralmente por meio da declaração “e-Financeira”. Apenas transações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas serão reportadas. A Receita utilizará esses dados para identificar irregularidades, aprimorar a fiscalização tributária e fortalecer compromissos internacionais de combate à evasão fiscal.

A “e-Financeira” foi criada em 2015 como parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), substituindo a antiga Dimof, que havia sido instituída em 2008. Este sistema consolidou informações sobre movimentações financeiras globais, como aplicações, seguros e previdência privada, mas sem detalhar transferências bancárias específicas. Segundo a Receita, o instrumento tem ganhado relevância em razão da crescente demanda por transparência e conformidade fiscal.

Com a mudança, transações realizadas entre janeiro e julho de 2025 serão reportadas em agosto. A Receita Federal destacou que a medida visa não apenas o cumprimento das leis tributárias, mas também a transparência nas operações financeiras globais. O envio de dados segue o padrão de declaração comum (CRS) adotado em acordos internacionais.

A ampliação reforça o compromisso da Receita em modernizar a fiscalização e aprimorar o controle das operações financeiras, especialmente em um cenário de aumento das transações digitais. Segundo o órgão, a “e-Financeira” continua a ser uma ferramenta estratégica para identificar inconsistências e promover maior conformidade tributária no Brasil.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/16:25:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...