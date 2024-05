Recém-nascida é atingida de raspão por bala perdida dentro de hospital em PE

(Foto: Reprodução)– O caso ocorreu na noite de domingo (26) volta das 19h. A bebê estava internada na ala pediátrica do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife; a criança passou por exames físicos e está bem.

Uma recém-nascida foi atingida por uma bala perdida, na noite de domingo (26), dentro do Hospital Barão de Lucena, localizado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o fato aconteceu por volta das 19h. A bala bala teve origem fora da unidade, entrou no alojamento 5E e atingiu de raspão um recém-nascido, que foi atendido pela médica neonatologista, passou por exames físicos e passa bem.

Ainda de acordo com a SES-PE, a Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou o local. As mães que estavam nos leitos próximos foram transferidas para outros alojamentos do hospital para que o trabalho de perícia seja realizado. E, por fim, a pasta informou que as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

Já a Policia Civil de Pernambuco, procurada pela Folha de Pernambuco, informou que teve ciência do fato no Hospital Barão de Lucena e a Delegacia do Cordeiro irá “tomar as devidas providências para o esclarecimento do ocorrido”.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o efetivo do 13º Batalhão foi ao hospital para averiguar a ocorrência.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2024/09:46:24

