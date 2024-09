Homem é agredido com facada e paulada na Comunidade Água Branca, em Itaituba; suspeito é preso

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada de domingo (15), por volta da 00h, na 2ª Rua da Comunidade Água Branca. O homem foi agredido com um golpe de faca nas costas e uma paulada na cabeça.

Um homem foi preso na madrugada de domingo (15) na 2ª Rua da Comunidade Água Branca, em Itaituba, após agredir uma pessoa com um golpe de faca nas costas e uma paulada na cabeça. A vítima foi levada ao posto de saúde, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Após o crime, o acusado fugiu, mas foi encontrado por volta das 5h, escondido no banheiro da residência de sua companheira. Ele foi conduzido à unidade integrada de Moraes Almeida para as providências legais cabíveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/15:58:17

