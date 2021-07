Navio naufragado em 2015 é solto do fundo do Rio Pará

Essa é mais uma das ações realizadas para retirar a embarcação do trecho, com objetivo de restaurar as condições de trafegabilidade no local (Foto:Divulgação)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes concluiu o serviço de soltura do navio Mv Haidar no porto de Vila do Conde, em Barcarena

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, na última terça-feira (06), que concluiu nesta semana o serviço de soltura do navio Mv Haidar – naufragado em 2015 – do fundo do Rio Pará, no porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste paraense. Foi mais uma ação para retirar a embarcação do trecho, com objetivo de restaurar as condições de trafegabilidade no local.

Com a estrutura descolada do fundo do rio, a Autarquia disse que se prepara para executar as próximas etapas de reflutuação do navio: deslocamento de cerca de 10 metros, para retirar a embarcação das proximidades do píer; verticalização do navio; e o deslocamento final para posicionar a estrutura definitivamente.

Quando afundou, em 6 de outubro de 2015, o navio Mv Haidar – de bandeira libanesa – transportava cinco mil bois vivos e 700 toneladas de óleo. Com a retirada da estrutura do berço 302 do porto de Vila do Conde, será possível ampliar a quantidade de embarcações que utilizam o local.

O navio adornou no Rio Pará causando um grane dano ambiental à população local O navio adornou no Rio Pará causando um grane dano ambiental à população local (Tarso Sarraf / O Liberal)

O trabalho das equipes da Autarquia para soltar a estrutura começou em fevereiro deste ano. O DNIT atuou em conjunto com a Marinha do Brasil, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Semas), a Companhia Docas do Pará (CDP) e a Capitania dos Portos, a fim de obter autorização para que o trabalho fosse feito de acordo com as legislações ambientais, portuárias e de segurança do trabalho.

O plano de controle ambiental para a flutuação da embarcação e segurança ambiental da operação foi aprovado pela Semas no final de 2020, e a autorização foi concedida pela Marinha em fevereiro deste ano.

Companhia Docas do Pará

Em nota, a Companhia Docas do Pará (CDP) disse que o Ministério da Infraestrutura (Minfra), em maio de 2019, realizou a contratação de empresa especializadas, mediante licitação, para executar os serviços de reflutuação e de remoção do Haidar, designando o Dnit como responsável técnico pela gestão do contrato administrativo.

“Em ato contínuo, designou-se à Superintendência Regional do citado Departamento, situado no Estado do Pará, a responsabilidade pela fiscalização do contrato”, destacou.

“Desde então, os representantes desta empresa pública vêm acompanhando acompanhando os procedimentos que estão sendo realizados pelos órgãos citados para a efetiva realização dos serviços, haja vista que há interesse na solução do caso”, detalhou a nota.

Ainda segundo a Companhia, em princípio, de acordo com o cronograma de execução dos serviços enviado à Superintendência Regional do Dnit, a varação do navio está prevista para ocorrer no dia 11 de agosto deste ano.

“A CDP continuará acompanhando os procedimentos relativos à execução dos serviços contratados junto ao órgão fiscalizador, a fim de dar transparência a todos os interessados sobre o tema”, finalizou a nota.

Por:João Thiago Dias / O Liberal

