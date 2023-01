Renan Calheiros pede ao STF extradição de Jair Bolsonaro em até 72 horas

O ex-chefe do Executivo está na Flórida, nos Estados Unidos. (Foto:Reprodução).

Parlamentar afirma que é “inegável” a participação ativa do ex-chefe do Executivo nos ataques contra a Praça dos Três Poderes.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) pediu a extradição “imediata” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos, para o Brasil. O requerimento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (9).

O parlamentar afirma, no documento, que é “inegável” a participação ativa do ex-chefe do Executivo nos ataques contra a Praça dos Três Poderes no domingo (8), em Brasília (DF).

“É inegável a participação ativa e responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro nos ataques de ontem”, afirma o documento. O texto pede a extradição em até 72 horas. O ex-chefe do Executivo está na Flórida, nos Estados Unidos.

Calheiros ainda pede que Jair Bolsonaro seja investigado e a intimação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. “Em caso de descumprimento à ordem de retorno ao território brasileiro no prazo estipulado, requer seja decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”, afirma o texto. (Com informações do Metrópoles).

