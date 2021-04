Aposta feita em cidade paraense ganha mais de R$ 10 milhões na Quina

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do UOL

Segundo a Caixa Econômica, a aposta paraense foi a única vencedora a acertar as cinco dezenas. Além dela, também saíram prêmios de R$ 4.870,39 para 167 jogadores que foram contemplados com a quadra. Já o terno rendeu R$ 106,08 a 11.529 bilhetes.

Um apostador de Capitão Poço, interior do Pará, se deu bem na noite da última quarta-feira (14). Isso porque ele foi o grande vencedor do concurso 5540 da Quina e ganhou a bolada de R$ 10.003.089,21.Os números sorteados foram 13-24-30-33-43.

