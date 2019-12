Residência é furtada durante madrugada em Novo Progresso

Na madrugada deste sábado (07), uma residência no Bairro Bela Vista e a vítima teve notebook e dinheiro roubados.

Conforme registro a vítima , uma mulher , dormia em sua residência quando por volta das 04h00mn ocorreu o furto. A vítima ao escutar barulho na porta dos fundos, chamou pela filha que estava no outro quarto, momento que viu dois suspeitos correndo , após, ocorrido sentiu falta do Notebook e R$ 200 (duzentos reais) que estaria na residência.

No local não há câmeras de segurança e ninguém dos vizinhos percebeu alguma coisa. A vitima não reconheceu os suspeitos, somente que um estava usando uma jaqueta preta.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso.

